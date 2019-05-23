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Зеленский выступает на IT-конференции iForum. Фото: 5 канал

Зеленский выступает на IT-конференции iForum (ТРАНСЛЯЦИЯ)

23 мая 2019, 13:32
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Новоизбранный глава государства Владимир Зеленский выступает на IT-конференции iForum с докладом. Речь называется «Гарант инноваций: создаем будущее вместе».

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Как ранее сообщал «Ракурс», накануне появилась электронная петиция об отставке президента. Она набрала уже более 10 тыс. голосов.

Источник: Ракурс


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