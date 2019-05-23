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Зеленский выступает на IT-конференции iForum. Фото: 5 канал
Зеленский выступает на IT-конференции iForum (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n122271-zelenskiy-vystupaet-na-it-konferencii-iforum-translyaciya.htmlРакурс
Новоизбранный глава государства Владимир Зеленский выступает на IT-конференции iForum с докладом. Речь называется «Гарант инноваций: создаем будущее вместе».
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Как ранее сообщал «Ракурс», накануне появилась электронная петиция об отставке президента. Она набрала уже более 10 тыс. голосов.
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