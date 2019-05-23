«ПриватБанк» обратился с иском против Коломойского в американский суд

«ПриватБанк» обратился с иском против олигарха Игоря Коломойского в Канцелярский суд американского штата Делавэр. В иске также фигурирует еще один совладелец «ПриватБанка» Геннадий Боголюбов