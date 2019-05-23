Зеленский переназначил двух представителей Порошенко. Фото: russian.rt.com

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Президент Украины Владимир Зеленский переназначил двух чиновников времен президентства Петра Порошенко — Валерия Сушкевича и Вадима Свириденко.

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Указы Зеленского о таких кадровых решениях обнародовала сегодня Администрация президента.

Сушкевич занимал должность уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью. Порошенко назначил его в декабре 2014 года. Указом № 320/2019 Зеленский уволил его, а другим документом № 321/2019 — повторно назначил на ту же должность.

Свириденко был уполномоченным президента по вопросам реабилитации участников боевых действий. Порошенко назначил его в ноябре 2018 года. Указом № 318/2019 Зеленский решил уволить чиновника. В другом указе президента № 319/2019 говорится о назначении Свириденко на эту должность снова.

Между тем напомним, что последние кадровые назначения Зеленского вызвали негативную реакцию инвесторов. Если глава государства продолжит назначать на высокие государственные должности людей из окружения олигарха Игоря Коломойского, то может произойти отток инвестиций из Украины, заявил накануне глава Европейской бизнес ассоциации и руководитель инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

Кроме того, назначение юриста Коломойского Андрея Богдана главой Администрации президента «вызвало некоторые вопросы» у США, сообщил американский посол в Украине Джон Хербст.