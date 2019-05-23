Зеленський перепризначив двох представників Порошенка. Фото: russian.rt.com

https://racurs.ua/ua/n122270-zelenskyy-perepryznachyv-dvoh-predstavnykiv-poroshenka.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський перепризначив двох чиновників часів президентства Петра Порошенка — Валерія Сушкевича та Вадима Свириденка.

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Укази Зеленського про такі кадрові рішення оприлюднила сьогодні Адміністрація президента.

Сушкевич обіймав посаду уповноваженого президента з прав людей із інвалідністю. Порошенко призначив його в грудні 2014 року. Указом № 320/2019 Зеленський звільнив його, а іншим документом № 321/2019 — повторно призначив на ту ж посаду.

Свириденко був уповноваженим президента з питань реабілітації учасників бойових дій. Порошенко призначив його в листопаді 2018 року. Указом № 318/2019 Зеленський вирішив звільнити чиновника. В іншому указі президента № 319/2019 йдеться про призначення Свириденка на цю посаду знову.

Між тим нагадаємо, що останні кадрові призначення Зеленського викликали негативну реакцію інвесторів. Якщо глава держави продовжить призначати на високі державні посади людей із оточення олігарха Ігоря Коломойського, то може статися відтік інвестицій з України, заявив напередодні очільник Європейської бізнес асоціації та глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.

Крім того, призначення юриста Коломойського Андрія Богдана главою Адміністрації президента «викликало деякі запитання» у США, повідомив американський посол в Україні Джон Гербст.