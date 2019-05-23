Закон про імпічмент не буде поданий нинішній Раді – Стефанчук. Фото: RusInfo

https://racurs.ua/ua/n122269-zakon-pro-impichment-ne-bude-podanyy-nynishniy-radi-stefanchuk.html

Ракурс

Законопроект про імпічмент не буде поданий нинішньому складу Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським. За словами представника президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука, глава держави вирішив не подавати в парламент деякі законопроекти.

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Серед них законопроекти про імпічмент і незаконне збагачення. Причиною такого рішення стала незговірливість парламенту в прийнятті на розгляд пропозицій Зеленського. Про це повідомляють УНН, посилаючись на коментар Стефанчука.

Законопроекти зі своєї програми Зеленський подасть тільки після утворення в Раді своєї більшості. Однак Стефанчук запевняє, що всі законопроекти готові і можуть бути подані на розгляд в будь-який момент.

Окремо чиновник прокоментував закон про незаконне збагачення. Цю статтю планують якомога грамотніше виписати, щоб Конституційний суд не зміг завалити її через невідповідності до вимог. За словами Стефанчука, такий розвиток подій може поставити в небезпеку всю країну.

Як відомо, вчора Верховна Рада завалила одразу два законопроекти президента. Один з них стосувався спрощення держзакупівель, а другий був покликаний скасувати мажоритарні округи.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні була створена петиція про відставку президента.