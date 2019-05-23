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Ракурс
Закон об импичменте не будет подан нынешней Раде. Фото: RusInfo

Закон об импичменте не будет подан нынешней Раде — Стефанчук

23 мая 2019, 12:58
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Законопроект об импичменте не будет представлен нынешнему составу Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским. По словам представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука, глава государства решил не подавать в парламент некоторые законопроекты.

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Среди них законопроекты об импичменте и незаконном обогащении. Причиной такого решения стала несговорчивость парламента в принятии на рассмотрение предложений Зеленского. Об этом сообщают УНН, ссылаясь на комментарий Стефанчука.

Законопроекты из своей программы Зеленский подаст только после образования в Раде своего большинства. Однако Стефанчук уверяет, что все законопроекты готовы и могут быть поданы на рассмотрение в любой момент.

Отдельно чиновник прокомментировал закон о незаконном обогащении. Эту статью планируют как можно грамотнее выписать, чтобы Конституционный суд не смог завалить ее из-за несоответствий в требованиях. По словам Стефанчука, такое развитие событий может поставить в опасность всю страну.

Как известно, вчера Верховная Рада завалила сразу два законопроекта президента. Один из них касался упрощения госзакупок, а второй был призван отменить мажоритарные округи.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне была создана петиция об отставке президента.


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