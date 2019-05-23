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Ракурс
Зеленський виступає на ІТ-конференції iForum. Фото: 5 канал

Зеленський виступає на ІТ-конференції iForum (ТРАНСЛЯЦІЯ)

23 тра 2019, 13:32
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Новообраний голова держави Володимир Зеленський виступає на ІТ-конференції iForum з доповіддю. Промова називається «Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом».

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Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні з’явилася електронна петиція про відставку президента. Вона набрала вже понад 10 тис. голосів.

Джерело: Ракурс


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