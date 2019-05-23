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Зеленський виступає на ІТ-конференції iForum. Фото: 5 канал
Зеленський виступає на ІТ-конференції iForum (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n122271-zelenskyy-vystupaie-na-it-konferenciyi-iforum-translyaciya.htmlРакурс
Новообраний голова держави Володимир Зеленський виступає на ІТ-конференції iForum з доповіддю. Промова називається «Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом».
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Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні з’явилася електронна петиція про відставку президента. Вона набрала вже понад 10 тис. голосів.
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