«ПриватБанк» звернувся з позовом проти Коломойського до американського суду

«ПриватБанк» звернувся з позовом проти олігарха Ігоря Коломойського до Канцелярського суду американського штату Делавер. У позові також фігурує ще один співвласник «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов