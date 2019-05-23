Головні новини 23 травня: петиція за відставку Зеленського, «кварталівський» виступ президента і опитування про мир, фото — АП

https://racurs.ua/ua/n122288-golovni-novyny-23-travnya-petyciya-za-vidstavku-zelenskogo-kvartalivskyy-vystup-prezydenta.html

Ракурс

Головними новинами 23 травня стала петиція за відставку Зеленського, «кварталівський» виступ президента на ІТ-конференції й скандальне опитування про мир в Збройних силах України.

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Новообраний голова держави Володимир Зеленський виступив на ІТ-конференції з доповіддю. Його промова називалася «Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом». У ній глава держави заявив про намір створити унікальний уряд в смартфоні, а також відзначився тим, що виголосив промову російською, до того ж використав такі звороти (мовою оригіналу):

«Есть такой товарищ Гуттенберг. Я бы его назвал заросшим Стивом Джобсом. Что он сделал? Создал книгопечатный пресс. Тогда чувак порвал эпоху. Красавец». «Людей, которые нам мешают, пора называть „Что“». «Я лично один ничего не могу поменять. Только вместе. Это правда. У вас у всех мозгов гораздо больше чем у меня… Не, ну „шо-то“ у меня есть, конечно». «Во что вкладываемся мы? Диджитализация, разные умные фразы… Мы вкладываемся в медицину. А чуваки и девчонки — простите за такие слова — в превентивную медицину. И в этом есть разрыв».

Тим часом на сайті глави держави за три дні зібрали 28 тис. підписів під петицією за відставку президента. Зеленський зобов’язаний її розглянути.

Скандал вибухнув сьогодні в армії. В оперативному командуванні «Північ» призначили службову перевірку з приводу резонансного розпорядження про проведення опитування військовослужбовців щодо їхнього ставлення до можливих переговорів із бойовиками, котрі діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу.