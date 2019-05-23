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Ракурс
В Одесі зафіксували 100-метровий смерч. Фото: NewsOne

В Одесі зафіксували 100-метровий смерч (ВІДЕО)

23 тра 2019, 17:57
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В Одесі біля міжнародного аеропорту «Одеса» очевидець зафіксував смерч. Вихор висотою близько 100 метрів записали на відео та виклали природне явище у соцмережу.

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Смерч пройшов біля злітно-посадкової полоси. Згодом величезний вихор зник. Про це повідомляється на сторінці Євгена Сінявіна у Facebook.

За словами очевидця, багато людей, включаючи співробітників установи, шоковано спостерігали за незвичним явищем.

Міжнародний одеський аеропорт є одним із найбільших в Україні. Він приймає та відправляє літаки до країн Азії, Європи, Африки та країн колишнього СНД.

Як раніше повідомляв «Ракурс», завтра в Україні очікуються дощі, грози та шквальний вітер. В Одесі погода також буде похмурою.

Джерело: Ракурс


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