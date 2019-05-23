Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Посол потролила Зеленского за «старушку-Британию», фото - povin.com.ua

Посол потроллила Зеленского за «старушку-Британию» (ФОТО)

23 мая 2019, 19:33
999

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф потроллила президента Украины Владимира Зеленского картинкой за ремарку, которая прозвучала во время его выступления на iForum.

Loading...

Зеленский 23 мая выступил на IT-конференции iForum с речью «Гарант инноваций: создаем будущее вместе». Во время речи он назвал Великобританию «старушкой». В частности глава государства сказал, что «стapушкa Бpитaния» совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля.

На это Джудит Гоф ответила Зеленскому картинкой в своем Твиттер.

Посол потролила Зеленского за «старушку-Британию», фото — Твиттер

В другом твите Гоф похвалила украинского президента за то, что он уместно вспомнил опыт ее страны в развитии энергоэффективных технологий.

Это правда, что Великобритания прожила целую неделю без угля для производства энергии. Рада, что президент Зеленский обращает на это внимание, — написала британский дипломат.

Джудит Гоф хорошо знает украинский. Летом этого года она завершает работу в Украине.

Напомним, что во время сегодняшнего ІТ-форума вокруг главы государства возникло две скандальные ситуации. Главу государства обвинили в том, что он произнес речь на русском языке. Кроме того, один из журналистов заявил, что его трижды ударила в живот охрана президента.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Охрана Зеленского ударила журналиста — СМИ (ФОТО)

Охранники президента Зеленского ударили локтем в живот журналиста Юрия Смирнова во время мероприятия iForum-2019 в Киеве. Он хотел спросить президента о его кадровых назначениях, но глава государства отказался общаться с медиа

Новости Украины
18:42

Переговоры Украины с МВФ возобновятся осенью — Всемирный банк

Украина возобновит переговоры с МВФ о долгосрочной программе кредитования осенью этого года. Таков прогноз Всемирного банка. Банк надеется, что новое правительство будет соблюдать условия программы с МВФ

Новости Украины
15:59
Новости партнеров
Загрузка...