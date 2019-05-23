Посол потролила Зеленского за «старушку-Британию», фото - povin.com.ua

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Ракурс

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф потроллила президента Украины Владимира Зеленского картинкой за ремарку, которая прозвучала во время его выступления на iForum.

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Зеленский 23 мая выступил на IT-конференции iForum с речью «Гарант инноваций: создаем будущее вместе». Во время речи он назвал Великобританию «старушкой». В частности глава государства сказал, что «стapушкa Бpитaния» совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля.

На это Джудит Гоф ответила Зеленскому картинкой в своем Твиттер.

В другом твите Гоф похвалила украинского президента за то, что он уместно вспомнил опыт ее страны в развитии энергоэффективных технологий.

Это правда, что Великобритания прожила целую неделю без угля для производства энергии. Рада, что президент Зеленский обращает на это внимание, — написала британский дипломат.

Джудит Гоф хорошо знает украинский. Летом этого года она завершает работу в Украине.

Напомним, что во время сегодняшнего ІТ-форума вокруг главы государства возникло две скандальные ситуации. Главу государства обвинили в том, что он произнес речь на русском языке. Кроме того, один из журналистов заявил, что его трижды ударила в живот охрана президента.