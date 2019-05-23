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Коломойский консультирует новую партию для участия в досрочных выборах в Раду, фото — скриншот видео

Кернес, Труханов и Фукс: Коломойский консультирует новую партию для похода на выборы (ВИДЕО)

23 мая 2019, 20:01
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Олигарх Игорь Коломойский консультирует новый всеукраинский политический проект, который создается для похода на выборы в парламент.

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Олигарх Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после победы Владимира Зеленского на выборах, консультирует новый политический проект, который создается под досрочные парламентские выборы.

О деталях создания новой партии Коломойский рассказал в интервью «Украинской правде». В частности, олигарх сообщил, что проводит встречи с лидером партии «Видродження» Виталием Хомутынником и бизнесменом Павлом Фуксом, который близок к мэру Харькова Геннадию Кернесу.

Это будет всеукраинский проект, в который войдут партия «Видродження», часть «Воли народа», партия мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам». В партии будет представлено большое количество мэром, — рассказал олигарх.

Он считает, что после президентских выборов должна состояться перезагрузка неуспешных политических проектов. При этом Коломойский утверждает, что всегда был симпатиком партии «Видродження». Участие Коломойского в новом проекте будет консультативным, финансировать проект он не будет.

Напомним, что в одном из недавних интервью Коломойский назвал войну на Донбассе гражданским конфликтом, а избрание Зеленского — общей победой с Аваковым.

Источник: Ракурс


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