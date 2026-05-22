Коломойский и Боголюбов проиграли апелляцию относительно 3 млрд долларов «ПриватБанка»

Бывшие владельцы проиграли апелляцию «ПриватБанка»

«ПриватБанк» переміг в апеляційному суді своїх колишніх власників, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які намагалися оскаржити рішення суду від липня 2025 року про стягнення з них понад 3 млрд. дол. США у вигляді відшкодування збитків, процентів та судових витрат.

Про це повідомила прес-служба банку.

ПриватБанк вітає рішення Апеляційного суду, який підтримав первинне рішення Високого Суду Англії та Уельсу про те, що пани Коломойський та Боголюбов вчинили масштабне шахрайство проти Банку і повинні відшкодувати йому завдані збитки. Зокрема, Апеляційний суд відхилив аргументи колишніх власників про те, що вони повернули привласнені кошти за рахунок надходжень, отриманих в результаті подальших шахрайських дій проти Банку, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що у 2017 році банк отримав судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів. Наразі «ПриватБанк» буде домагатися звернення до примусового виконання судового рішення по суті стосовно таких активів, щоб отримати компенсацію для банку та, відповідно, для його акціонера — уряду України.

Сьогоднішній день є знаковим у боротьбі ПриватБанку за правосуддя в інтересах держави Україна та її народу. Ми рішуче налаштовані повернути значні кошти, які були вкрадені, щоб вони могли бути повернуті та використані на благо народу України. Ми вдячні за незмінну підтримку наших стейкхолдерів та міжнародних партнерів, без яких ця визначна перемога була б неможливою, — наголосив голова Наглядової ради «ПриватБанку» Нільс Мелнгайліс.

Річард Льюіс, партнер юридичної фірми Hogan Lovells, яка представляє «ПриватБанк» у судовому процесі, заявив про намір «повернути незаконно привласнені кошти Банку в порядку звернення до примусового виконання судового рішення».