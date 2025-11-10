Высокий суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить ПриватБанку 3 млрд долларов

Игорь Коломойский, фото: LB.ua

«ПриватБанк» виграв у своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова суд у Британії щодо понад 3 млрд доларів.

Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляє прес-служба «ПриватБанку».

Згідно з рішенням, винесеним сьогодні Високим судом Англії, колишні власники «ПриватБанку» Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов’язані виплатити «ПриватБанку» понад 3 млрд дол. США у вигляді відшкодування збитків та судових витрат після того, як у липні цього року суд визнав їх винними у скоєнні масштабного шахрайства проти Банку, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що:

основна сума збитків, що мають бути сплачені «ПриватБанку», визначена судом у розмірі 1 млрд 761 млн 957 тис. 792 доларів США;

суд також зобов’язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти в розмірі 1 млрд 190 млн 83 тис. 824 дол. США та здійснити авансовий платіж для покриття витрат «ПриватБанку» в розмірі 76 млн 400 тис. фунтів стерлінгів (99 млн 575 тис. 371 дол. США).

Пан Коломойський та пан Боголюбов звертались до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію винесеного рішення та зупинити його виконання до розгляду такої апеляції. Однак обидва клопотання були відхилені судом, — розповіли в «ПриватБанку».

У банку зазначили, що усі вищезазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а у разі несплати до цієї дати, надалі на них нараховуватимуться проценти.