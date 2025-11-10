Высокий суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить ПриватБанку 3 млрд долларов

Высокий суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить ПриватБанку 3 млрд долларовhttps://racurs.ua/n210195-vysokiy-sud-anglii-obyazal-kolomoyskogo-i-bogolubova-vyplatit-privatbanku-3-mlrd-dollarov.htmlРакурс
«ПриватБанк» виграв у своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова суд у Британії щодо понад 3 млрд доларів.
Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляє прес-служба «ПриватБанку».
Згідно з рішенням, винесеним сьогодні Високим судом Англії, колишні власники «ПриватБанку» Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов’язані виплатити «ПриватБанку» понад 3 млрд дол. США у вигляді відшкодування збитків та судових витрат після того, як у липні цього року суд визнав їх винними у скоєнні масштабного шахрайства проти Банку, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що:
- основна сума збитків, що мають бути сплачені «ПриватБанку», визначена судом у розмірі 1 млрд 761 млн 957 тис. 792 доларів США;
- суд також зобов’язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти в розмірі 1 млрд 190 млн 83 тис. 824 дол. США та здійснити авансовий платіж для покриття витрат «ПриватБанку» в розмірі 76 млн 400 тис. фунтів стерлінгів (99 млн 575 тис. 371 дол. США).
Пан Коломойський та пан Боголюбов звертались до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію винесеного рішення та зупинити його виконання до розгляду такої апеляції. Однак обидва клопотання були відхилені судом, — розповіли в «ПриватБанку».
У банку зазначили, що усі вищезазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а у разі несплати до цієї дати, надалі на них нараховуватимуться проценти.
Якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, «ПриватБанк» невідкладно розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію для Банку та, відповідно, для його акціонера — Уряду України, — додали в «ПриватБанку». — Активи колишніх власників перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів з грудня 2017 року.