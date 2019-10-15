«ПриватБанк» выиграл апелляцию против Коломойского в лондонском суде

Игорь Коломойский, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n128080-privatbank-vyigral-apellyaciu-protiv-kolomoyskogo-v-londonskom-sude.html

Ракурс

«ПриватБанк» выиграл апелляцию на решение суда первой инстанции по делу против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Апелляционном суде Англии и Уэльса.

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Апелляционный суд признал, что британский суд обладает юрисдикцией рассматривать соответствующий иск «ПриватБанка» о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Таким образом, Лондонский суд начнет рассмотрение этого дела по существу. Также будет продолжен введенный в декабре 2017 года лондонским судом всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова.

Отмечается, что дата рассмотрения дела по существу в ближайшее время будет определена судом.

Ответчикам также отказано в обжаловании этого решения, линии защиты по иску банка по поводу мошенничества они должны подать до конца ноября.

В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона признал, что ему это дело неподсудно, однако признал «ПриватБанк» жертвой мошенничества.

Апелляционный суд решил, в случаях «когда иск о мошенничестве предполагает то, что определено судьей как мошенничество и отмывание средств в особо крупных размерах», иск банка должен рассматриваться по существу в Англии.

Очень трудно представить, как ответчики будут защищаться от исковых требований банка в суде, — отметил, комментируя это решение, Ричард Льюис, партнер юридической фирмы Hogan Lovells International LLP, которая помогает «ПриватБанку» отстаивать свои интересы в суде.

Напомним, в «ПриватБанке» недавно заявили, что в суде будут требовать от завода Коломойского возмещений за ущерб, нанесенный слишком громким митингом работников этого предприятия.