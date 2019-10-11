Отделение «ПриватБанка», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127968-slishkom-gromkiy-miting-privatbank-v-sude-potrebuet-ot-zavoda-kolomoyskogo-vozmescheniy.html

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«ПриватБанк» в судебном порядке будет требовать у Никопольского завода ферросплавов возмещения расходов, вызванных слишком громким многодневным митингом работников этого предприятия, из-за которого пришлось эвакуировать сотрудников Центра поддержки клиентов банка.

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Отмечается, что участники пикета у главного офиса банка в Днепре превысили максимально допустимый в городе уровень шума, также в отношении сотрудников банка звучали угрозы.

В результате более 300 сотрудников Центра поддержки клиентов обратились с заявлениями о немедленной эвакуации в офис с нормальными условиями работы, которые были удовлетворены.

Эвакуация произошла 10 октября. Расходы на нее и обустройство рабочих мест для сотрудников банк оценивает в более чем 700 тыс. грн.

Также «ПриватБанк» будет требовать от организаторов пикетов возмещения убытков, связанных с невозможностью бесперебойного выполнения своих обязанностей работниками службы инкассации банка, — отмечают в пресс-службе.

Кроме того, более 1,5 тыс. работников банка направили в мэрию Днепра заявление с требованием отменить разрешение на проведение этого пикета из-за значительного превышения допустимого уровня шума, что негативно влияет на самочувствие людей.

Напомним, утром 20 сентября кзданию главного офиса «ПриватБанка» в Днепре 10 автобусов привезли около 500 сотрудников Никопольского завода ферросплавов.