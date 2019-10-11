Россия активизировала выдачу паспортов террористам ЛДНР. Фото: apostrophe.ua

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Паспортизация боевиков террористических группировок Донецкая народная республика (ДНР) и Луганская народная республика (ЛНР) может завершиться до 1 ноября.

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Командование оккупационных войск пытается ускорить процесс выдачи российских документов. Об этом сегодня сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины со ссылкой на данные разведки.

Инициатива военного командования РФ спровоцировала введение практики заслушивания на заседаниях аттестационных комиссий командиров террористических подразделений с худшими показателями паспортизации. Среди них — воинские соединения и части армейских корпусов № 1 (Донецк) и № 2 (Луганск). Участники этих группировок уже получили взыскания вплоть до увольнения с военной службы.

По данным разведки, об обязательном получении российских документов донбасские боевики уведомлены под персональную подпись.

Как известно, Россия начала официальную выдачу своих паспортов на оккупированном Донбассе в апреле текущего года после соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.

Между тем напомним, что 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, почему не произошло разведения войск возле Золотого и Петровского в Луганской области. Процесс отложили из-за регулярных обстрелов со стороны боевиков.

В свою очередь в Кремле в срыве разведения войск обвинили украинскую сторону.