Космонавт Алексей Леонов. Фото: ТАСС

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Умер космонавт Алексей Леонов, который в марте 1965 года стал первым человеком, который вышел в открытый космос.

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Легендарный космонавт скончался на 86-м году жизни. Леонов в последние годы тяжело болел. О его смерти сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».

Как известно, Леонов дважды получал звание героя Советского Союза, был 11 советским космонавтом и первым человеком, который вышел в открытый космос. Историческое событие состоялось в марте 1965 года. А в июле 1975 года он участвовал в совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo. Тогда впервые произошла стыковка двух кораблей, а космонавты и астронавты смогли перейти на соседние корабли.

Леонов в свободное время занимался написанием картин.

Напомним, 26 сентября в возрасте 87 лет умер 22-й президент Франции Жак Рене Ширак, который руководил страной в 1995—2007 годах. Ширак был последним президентом, которого французы избирали на два срока подряд.