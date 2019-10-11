Шевчука восстановили в должности председателя Конституционного суда, скриншот видео "5 канала"

https://racurs.ua/n127964-shevchuka-vosstanovili-v-doljnosti-predsedatelya-konstitucionnogo-suda-dokument.html

Ракурс

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука, в котором он просил восстановить его в должности председателя Конституционного суда Украины.

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Иск Шевчука удовлетворен в полном объеме. Об этом сообщил в Фейсбук советник экс-главы КСУ Денис Невьядомский. Он также опубликовал копию решения суда.

Суд допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Шевчука в должности судьи и председателя Конституционного суда Украины, — прокомментировал советник решение ОАСК.

Шевчук подал иск в Окружной административный суд Киева относительно своего увольнения в мае. Он просил восстановить его в должности главы Конституционного суда. Шевчук и его адвокаты считали причиной увольнения «внутренние интриги в Конституционном суде».

Шевчука уволили 14 мая. Он также потерял и должность судьи КСУ. Инициатором увольнения стала комиссия по регламенту и этике КСУ, в отчете которой отмечены существенные нарушения в работе бывшего главы суда.

Шевчук тогда заявлял, что считает увольнение конституционным переворотом, который организовал пятый президент Украины Петр Порошенко.