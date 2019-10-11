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Трудовое рабство: на Днепропетровщине «работодатели» истязали и морили голодом более 30 человек. Фото: Zik

Трудовое рабство: на Днепропетровщине «работодатели» истязали и морили голодом более 30 человек (ФОТО, ВИДЕО)

11 окт 2019, 15:18
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Трудовое рабство процветало в Днепропетровской области: сотрудники полиции задержали группу злоумышленников, которые вербовали граждан для дальнейшей эксплуатации. К безоплатному труду на сельскохозяйственных угодьях они привлекли около 30 жителей Никополя, Марганца и Покрова.

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По подозрению в торговле людьми задержали 41-летнюю женщину и 42-летнего мужчину. Именно они занимались поиском людей для трудового рабства, контролировали работу завербованных лиц, а также следили за их содержанием. Об этом сообщили в пресс-центре полиции Днепропетровской области.

Установлено, что злоумышленники выбирали жертв среди граждан, находящихся в трудном материальном положении, обещали им высокую заработную плату, социальный пакет и комфортные условия труда на территории Одесской области. Но обещанного потерпевшие не получали. Их заставляли работать по 12−13 часов в сутки, неоднократно избивали и лишали пищи. Проживание завербованных лиц было организовано на территории бывшей женской колонии-поселения в Овидиопольском районе. Эти здания круглосуточно охранялись, в том числе с использованием собак.

В действиях двух членов группы усматривают признаки уголовного преступления. Согласно ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми) им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Трудовое рабство: на Днепропетровщине «работодатели» истязали и морили голодом более 30 человек. Фото: Нацполиция

Трудовое рабство: на Днепропетровщине «работодатели» истязали и морили голодом более 30 человек. Фото: Нацполиция

Трудовое рабство: на Днепропетровщине «работодатели» истязали и морили голодом более 30 человек. Фото: Нацполиция

Ранее в Донецкой области в трудовое рабство попали около сотни человек с алкогольной и наркотической зависимостью.

Источник: Ракурс


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