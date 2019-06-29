На Донеччині близько сотні осіб потрапили до трудового рабства. Фото: bigmir)net

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Ракурс

У трудове рабство до росіянина у Донецькій області потрапили близько сотні осіб. Зловмисник влаштував пастку для осіб з алкогольною та наркотичною залежністю. Постраждалих незаконно утримували та змушували виконувати важку роботу.

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Росіянин створив «реабілітаційний центр», до якого й втрапили постраждалі. Правоохоронці декілька місяців збирали докази незаконної діяльності. Наразі усіх постраждалих звільнили і направили до медиків. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зловмисник обіцяв потерпілим позбавити їх від алкогольної та наркотичної залежності, маскуючись під виглядом соціального працівника. Після того як постраждалі приходили до «центру» в них забирали документи, телефони та особисті речі.

Постраждалі мали виконувати земельні роботи, брати участь у будівництві та розвантаженні. Якщо заручники відмовлялись, до них застосовували заходи фізичного впливу. Зазначимо, що постраждалих майже не годували. З одного такого центру зловмисник щоденно заробляв до 4 тис. грн.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (Злочини проти волі, честі та гідності особи). Якщо провину зловмисника доведуть, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі до 12 років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Іспанії звільнили українок, які потрапили до сексуального рабства.