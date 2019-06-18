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Жінок заманювали в сексуальне рабство за допомогою інтернет-оголошень, фото: «Тернополяни»

В Іспанії поліція звільнила українок, яких заманили до сексуального рабства

18 чер 2019, 15:37
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В Іспанії поліція звільнила 11 жінок, котрих заманили до сексуального рабства, обіцяючи роботу покоївками в готелях.

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Більшість цих жінок — українки. Про це повідомляє AP.

На думку іспанських правоохоронців, загалом міжнародне злочинне угрупування в такий спосіб заманило до занять проституцією понад 200 жінок за період з 2015 року.

Жертв зловмисники знаходили за допомогою інтернет-реклами, котра пропонувала кредит на проїзд і добре оплачувану роботу в розташованому на півночі Іспанії місті Бургосі.

Після прибуття жінок змушували працювати повіями 10 годин на добу, сім днів на тиждень. Жінок постійно штрафували, гарантуючи таким чином, що вони не зможуть виплатити кредит.

За підозрою в торгівлі людьми, а також участі в злочинній організації правоохоронці заарештували двох іспанців і двох українців.

Нагадаємо, нещодавно у Львові правоохоронці затримали 38-річну жінку, котра продала свою 17-річну доньку в сексуальне рабство в Чехію. Жінку затримали, коли вона відправляла доньку до Чехії у Львівському міжнародному аеропорту ім. Д. Галицького.


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