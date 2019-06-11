У Львові матір продала доньку у сексуальне рабство, фото — Opinion

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Ракурс

Поліцейські у Львові 11 червня затримали 38-річну жінку, яка у Львівському міжнародному аеропорту ім. Д. Галицького відправляла до Чехії свою доньку.

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Жінку затримали під час отримання 2,7 тис. дол. Після отримання грошей жінка планувала передати свою 17-річну доньку для сексуальної експлуатації у Чеську Республіку, повідомила прес-служба Національної поліції.

Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Львівщини отримали інформацію про те, що львів’янка підшуковує «клієнтів», аби продати свою доньку для сексуальної експлуатації. Під час відкритого провадження поліцейські дізналися, що жінка знайшла «покупців» і в аеропорті отримає гроші за продаж дитини.

У поліції зазначили, що затримана раніше неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків, вчинення насильства в сім’ї, заняття проституцією.

Жінці загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) КК України.

«Ракурс» повідомляв, що 18-річну дівчину, яка вербувала жінок у сексуальне рабство за кордоном, затримали правоохоронці Запоріжжя.