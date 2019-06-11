Слідство ведуть педагоги: вчителька в Росії змусила першокласників писати грубе слово на дошці

https://racurs.ua/ua/n123053-slidstvo-vedut-vchyteli-vchytelka-v-rosiyi-zmusyla-pershoklasnykiv-pysaty-grube-slovo-na-doshci.html

Ракурс

У ліцеї імені Дягілєва в Єкатеринбурзі (РФ) класний керівник у першому класі і психолог змусили усіх дітей (7−8 років) писати на дошці слово «*опа».

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Як виявилося, хтось написав це грубе слово на парті. Коли автор не зізнався, психолог і класний керівник затялися визначити його за почерком. Педагоги змусили всіх дітей писати грубе словечко на дошці, повідомляє Е1.

Думки батьків розділилися. Одні вирішили, що вчителів обмовили, інші були шоковані.

Там вчаться творчі діти, які, можливо, навіть такого слова вдома не чули, а в освітній установі змусили його написати! — обурювалися батьки першокласників.

Батьки написали скаргу в департамент освіти Єкатеринбурга, щоб покарати авторів своєрідного «дізнання». У відповіді відзначили, що факти, про які заявляли батьки, підтвердилися. Вчителю і педагогу-психологу винесені дисциплінарні стягнення, а вчителька вибачилася перед батьками.

Це не перший подібний приклад в російській освіті. Торік вчителька музики з краснодарської школи отримала зауваження після того, як на її уроці учні сьомого класу заспівали пісню Михайла Круга «Владимирский централ». На уроці дітей знайомили з музикою народів світу і сучасними популярними піснями.