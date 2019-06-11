«Енергоатом» та США впроваджуватимуть в Україні нову реакторну технологію, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n123052-energoatom-ta-ssha-vprovadjuvatymut-v-ukrayini-novu-reaktornu-tehnologiu.html

Ракурс

Державна компанія «Енергоатом» та американські компанії ДНТЦ ЯРБ та Holtec International у Камдені (штат Нью-Джерсі) підписали угоду про партнерство, яка передбачає створення міжнародного консорціуму, метою якого є сприяння впровадженню в Україні технології малих модульних реакторів (ММР) SMR-160.

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Прес-служба «Енергоатому» повідомляє, що спочатку планується здійснити аналіз нормативної документації, що використовується при розробці концептуального проекту енергоблоку з реактором SMR-160, а також проаналізувати сумісність проекту АЕС з новими енергоблоками.

Проект SMR-160 оцінять на відповідність загальним і технічним критеріям відповідно до методології МАГАТЕ і згодом узвалять рішення про впровадження реакторної технології SMR-160 в Україні.

Історія співпраці американсьої компанії Holtec International та України розпочалася у 2017 році. Керівництво цієї компанії запропонувало створити в Україні хаб з розповсюдження у Європі, Азії і Африки технології малих модульних реакторів з локалізацією виробництва обладнання для них на українських підприємствах.

Технологія ММР визнана одним з найбільш перспективних напрямків у будівництві атомних електростанцій. Ці реактори мають значно вищий рівень безпеки у порівнянні з традиційними типами реакторів, оскільки технологія не вимагає зовнішнього електроспоживання.

Реактори SMR-160 можуть маневрувати потужність і споруджуватися на невеликих площах. Загальносвітовий ринок ММР після 2025 року оцінюється приблизно в 1 трлн долл.

У липні минулого року «Ракурс» повідомляв, що вперше енергоблок української АЕС перевели з російського на американське паливо.