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Flixbus почав працювати в Україні — Омелян. Фото: Ракурс

Flixbus почав працювати в Україні — Омелян (ФОТО)

11 чер 2019, 17:47
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Flixbus, європейський автобусний лоукостер, почав працювати в Україні. Про це повідомив сьогодні у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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Компанія Flixbus планує запустити у цьому році автобусні маршрути з України в Німеччину, Польщу, Чехію, Австрію та Угорщину. Виїхати можна буде з Києва, Одеси, Дніпра, Харкова і Львова.

Flixbus почав працювати в Україні - Омелян. Фото: Ракурс

За даними Омеляна, Flixbus має унікальну бізнес-модель, яка передбачає партнерство з місцевими перевізниками, а це дасть можливість розвивати українську інфраструктуру та місцевий бізнес.

Компанія вже почала продаж квитків з Києва в Кельн, Карлсруе, Штутгарт та Відень за ціною від 5 до 15 євро.

У той же час українські користувачі Facebook скептично поставилися до новини про вихід Flixbus на український ринок. Багато хто цікавиться у коментарях, як лоукост буде працювати в умовах відсутності якісних доріг і конкурувати з українськими перевізниками, ціни на послуги яких нижчі за європейські.

Flixbus почав працювати в Україні - Омелян. Фото: Ракурс

Flixbus почав працювати в Україні - Омелян. Фото: Ракурс

Flixbus почав працювати в Україні - Омелян. Фото: Ракурс

Джерело: Ракурс


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