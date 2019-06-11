Flixbus почав працювати в Україні — Омелян. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n123051-flixbus-pochav-pracuvaty-v-ukrayini-omelyan-foto.html

Ракурс

Flixbus, європейський автобусний лоукостер, почав працювати в Україні. Про це повідомив сьогодні у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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Компанія Flixbus планує запустити у цьому році автобусні маршрути з України в Німеччину, Польщу, Чехію, Австрію та Угорщину. Виїхати можна буде з Києва, Одеси, Дніпра, Харкова і Львова.

За даними Омеляна, Flixbus має унікальну бізнес-модель, яка передбачає партнерство з місцевими перевізниками, а це дасть можливість розвивати українську інфраструктуру та місцевий бізнес.

Компанія вже почала продаж квитків з Києва в Кельн, Карлсруе, Штутгарт та Відень за ціною від 5 до 15 євро.

У той же час українські користувачі Facebook скептично поставилися до новини про вихід Flixbus на український ринок. Багато хто цікавиться у коментарях, як лоукост буде працювати в умовах відсутності якісних доріг і конкурувати з українськими перевізниками, ціни на послуги яких нижчі за європейські.