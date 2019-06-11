Flixbus начал работать в Украине — Омелян. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n123051-flixbus-nachal-rabotat-v-ukraine-omelyan-foto.html

Ракурс

Flixbus, европейский автобусный лоукостер, начал работать в Украине. Об этом сообщил сегодня в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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Компания Flixbus планирует запустить в этом году автобусные маршруты из Украины в Германию, Польшу, Чехию, Австрию и Венгрию. Выехать можно будет из Киева, Одессы, Днепра, Харькова и Львова.

По данным Омеляна, Flixbus имеет уникальную бизнес-модель, которая предусматривает партнерство с местными перевозчиками, а это даст возможность развивать украинскую инфраструктуру и местный бизнес.

Компания уже начала продажу билетов из Киева в Кельн, Карлсруэ, Штутгарт и Вену по цене от 5 до 15 евро.

В то же время украинские пользователи Facebook скептически отнеслись к новости о выходе Flixbus на украинский рынок. Многие интересуются в комментариях, как лоукост будет работать в условиях отсутствия качественных дорог и конкурировать с украинскими перевозчиками, цены на услуги которых ниже европейских.