Печально экс-глава Высшего админсуда Пасенюк будет помогать Зеленскому выбирать членов ВСП, фото — Закон и бизнес

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Ракурс

Экс-глава Высшего админсуда Александр Пасенюк будет помогать президенту Владимиру Зеленскому выбирать членов Высшего совета правосудия (ВСП).

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Об этом говорится в указе президента № 357/2019 «О проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом Украины назначений членов Высшего совета правосудия», текст которого сегодня появился на сайте главы государства.

В указе президент утвердил Положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом Украины назначений членов Высшего совета правосудия, а также обнародовал состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов. Пасенюк вместе с другими членами комиссии будет осуществлять отбор лиц, которых президент будет назначать членами Высшего совета правосудия.

Александр Пасенюк — профессор кафедры административного права юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, президент общественной организации «Всеукраинская ассоциация административных судей». Пасенюк был первым председателем Высшего административного суда Украины и судьей Конституционного суда Украины.

«Ракурс» сообщал, что Пасенюк в 2015 году несмотря на достижения предельного возраста (65 лет) занимал должность судьи Конституционного суда и отсудил у государства более 140 тыс. грн в качестве возмещения за «вынужденный прогул».

Напомним, что сегодня Зеленский отменил указы экс-главы государства Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко и объявил новый конкурс.