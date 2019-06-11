Зеленский отменил указы Порошенко. Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы экс-главы государства Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко.

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Президентские указы № 358/2019 и № 359/2019 об отмене указов президента Украины от 13 мая 2019 года № 217 и № 218 «О назначении члена Высшего совета правосудия» появились на сайте главы государства 10 июня.

В документах, подписанных Порошенко, речь шла о назначении Андрея Василенко и Михаила Исакова членами ВСП.

Указом № 357−2019 Зеленский постановил создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия и утвердил новое положение по их отбору.

Как известно, ВСП состоит из 21 члена, десять из которых избираются на съезде судей, двух назначает глава государства, еще двух — украинский парламент. По два представителя выбирают съезды судей, представителей юридических высших учебных заведений и конференция прокуроров.

Ранее сообщалось, что эксперт команды Зеленского по реформе судебной системы Ирина Венедиктова расстроилась из-за назначения «старых новых членов» в Высший совет правосудия. Представитель президента отметила, что штат ВРП обновился не полностью. Например, два адвоката были повторно назначены, хотя это запрещено законом.

Напомним, 22 апреля Окружной административный суд Киева принял решение, которым запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента.