Зеленський скасував укази Порошенка. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n123025-zelenskyy-skasuvav-ukazy-poroshenka-pro-pryznachennya-chleniv-vyschoyi-rady-pravosuddya-y-ogolosyv.html

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Президент України Володимир Зеленський скасував укази екс-глави держави Петра Порошенка про призначення членами Вищої ради правосуддя Михайла Ісакова та Андрія Василенка.

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Президентські укази № 358/2019 і № 359/2019 про скасування указів президента України від 13 травня 2019 року № 217 і № 218 «Про призначення члена Вищої ради правосуддя» з’явилися на сайті глави держави 10 червня.

У документах, підписаних Порошенком, йшлося про призначення Андрія Василенка та Михайла Ісакова членами ВРП.

Указом № 357−2019 Зеленський постановив створити конкурсну комісію з відбору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя та затвердив нове положення з їх відбору.

Як відомо, ВРП складається з 21 члена, десятеро з яких обираються на з’їзді суддів, двох призначає глава держави, ще двох — український парламент. По двоє представників обирають з’їзди суддів, представників юридичних вищих навчальних закладів та конференція прокурорів.

Раніше повідомлялося, що експерт команди Зеленського із реформи судової системи Ірина Венедіктова засмутилась через призначення «старих нових членів» до Вищої ради правосуддя. Представник президента відзначила, що штат ВРП оновився не повністю. Наприклад, двоє адвокатів були повторно призначені, хоча це заборонено законом.

Нагадаємо, 22 квітня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення, яким заборонив призначати членів Вищої ради правосуддя за квотою президента.