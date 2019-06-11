Трагедія в одеській психлікарні: стало відомо, звідки поширився вогонь. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n123024-tragediya-v-odeskiy-psyhlikarni-vidomo-zvidky-poshyryvsya-vogon.html

Ракурс

Стало відомо, звідки поширилась пожежа в Одеському медичному центрі психічного здоров’я. Виявилося, що осередок займання був розташований не в приміщенні з хворими, а під навісом приміщення господарського призначення, в якому сушили білизну і зберігали побутові предмети.

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За попередніми даними, пожежа не пов’язана з несправністю обладнання та коротким замиканням. Полум’я спалахнуло через стороннє джерело займання. Про це повідомив заступник директора Департаменту попередження надзвичайних ситуацій Руслан Буханець під час брифінгу, передають УНН.

Поки невідомо, чи була пожежа умисним підпалом. За словами Буханця, причиною міг стати підпал з необережності — куріння.

Також він повідомив, що в установі регулярно проводилися перевірки протипожежного стану. Вони проходили щорічно, а в 2019 році їх провели у березні. За цей час в установі виправили понад половину зауважень інспекції.

Так, серед виправлених зауважень виявилася протипожежна сигналізація. Її тільки почали монтувати, але в тій частині лікарні, в якій сталася пожежа, вона вже була і якісно спрацювала. Усе електрообладнання в будинку було приведено в порядок і випробувано.

Як відомо, вчора в Одесі сталася пожежа, в результаті якої загинули шестеро осіб, ще шестеро госпіталізовано в лікарню.

Як раніше повідомляв «Ракурс», поліція розслідує інцидент за статтею «умисне вбивство».