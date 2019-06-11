Український дім у Києві. Фото: icc-kiev.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n123023-u-zelenskogo-dopuskaut-imovirnist-pereyizdu-ap-v-ukrayinskyy-dim.html

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Адміністрація президента України може переїхати з вул. Банкової в «Український дім».

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В АП допускають можливість переїзду в це місце. Глава держави Володимир Зеленський хоче забрати під приміщення своєї адміністрації поверхи Музею історії міста Києва та репетиційну базу ансамблю «Київські солісти». Крім того, президент хоче залишити функціонувати ринок на нижніх поверхах будівлі. Про це 11 червня повідомила співробітниця Музею історії міста Києва Катерина Липа на власній сторінці в Facebook.

Сьогодні приходили люди з архітектурного бюро 33BY, яке очевидно отримало замовлення на перепланування, фотографували вид з вікон. Говорили, що офіційне рішення буде через пару днів, — йдеться в повідомленні.

Водночас прес-секретар президента Юлія Мендель у коментарі LB.ua заявила, що «Український дім» не підходить під критерії для нової АП, оскільки адміністрацію хочуть перенести подалі від центру Києва. Згодом Мендель підтвердила, що варіант з «Українським домом» дійсно розглядається.

В архітектурному бюро відмовилися коментувати таку інформацію й заявили, що вони лише «надають консультації».

Як відомо, президент Володимир Зеленський ще до виборів глави держави заявляв, що в разі перемоги перенесе АП з Банкової в інше місце.

Нагадаємо, у травні заступник керівника президентської адміністрації Кирило Тимошенко заявляв, що Адміністрація президента, яка зараз розташована на вулиці Банковій у центрі Києва, буде перенесена в інше місце. В АП підкреслювали, що президент Володимир Зеленський хоче покинути Банкову в 2019 році.