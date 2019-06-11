Украинский дом в Киеве. Фото: icc-kiev.gov.ua

https://racurs.ua/n123023-u-zelenskogo-dopuskaut-veroyatnost-pereezda-ap-v-ukrainskiy-dom.html

Ракурс

Администрация президента Украины может переехать с ул. Банковой в «Украинский дом».

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В АП допускают возможность переезда в это место. Глава государства Владимир Зеленский хочет забрать под помещение своей администрации этажи Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля «Киевские солисты». Кроме того, президент хочет оставить функционировать рынок на нижних этажах здания. Об этом 11 июня сообщила сотрудница Музея истории города Киева Екатерина Липа на собственной странице в Facebook.

Сегодня приходили люди из архитектурного бюро 33BY, которое очевидно получило заказ на перепланировку, фотографировали вид из окон. Говорили, что официальное решение будет через несколько дней, — говорится в сообщении.

В то же время пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии LB.ua заявила, что «Украинский дом» не подходит под критерии для новой АП, поскольку администрацию хотят перенести подальше от центра Киева. Впоследствии Мендель подтвердила, что вариант с «Украинским домом» действительно рассматривается.

В архитектурном бюро отказались комментировать такую информацию и заявили, что они лишь «оказывают консультации».

Как известно, президент Владимир Зеленский еще до выборов главы государства заявлял, что в случае победы перенесет АП с Банковой в другое место.

Напомним, в мае заместитель руководителя президентской администрации Кирилл Тимошенко заявлял, что Администрация президента, которая сейчас расположена на ул. Банковой в центре Киева, будет перенесена в другое место. В АП подчеркивали, что президент Владимир Зеленский хочет покинуть Банковую в 2019 году.