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Смертельный пожар в психбольнице Одессы полиция расследует как умышленное убийство. Фото: Цензор

Смертельный пожар в психбольнице Одессы полиция расследует как умышленное убийство

11 июн 2019, 11:17
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Пожар в психбольнице Одессы, повлекший гибель шести человек, начала расследовать полиция. Открыты уголовные производства о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УК Украины) и умышленном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК).

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Спасатели отчитались, что предварительной причиной возгорания в здании психбольницы является занесение огня извне, говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области.

На момент пожара, по неподтвержденной информации, в здании 7-го отделения Одесского областного медицинского центра психического здоровья находился 51 человек, среди которых три сотрудника учреждения и пациенты. На месте погибли четыре человека — три пациента и дежурная медсестра. Еще двое умерли в больнице. Кроме того, шесть пострадавших пациентов больницы остаются в медучреждениях, один из них находится в критическом состоянии. Эвакуированных пациентов горевшего корпуса сейчас разместили в других отделениях медцентра.

Для расследования смертельного пожара создали усиленную следственно-оперативную группу. В больнице проходят обыски в кабинетах трех должностных лиц.

Напомним, пожар в одесской психбольнице вспыхнул вечером 10 июня. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству создать специальную комиссию для расследования трагедии.

Источник: Ракурс


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