Смертельный пожар в психбольнице Одессы полиция расследует как умышленное убийство. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n123022-smertelnyy-pojar-v-psihbolnice-odessy-policiya-rassleduet-kak-umyshlennoe-ubiystvo.html

Ракурс

Пожар в психбольнице Одессы, повлекший гибель шести человек, начала расследовать полиция. Открыты уголовные производства о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УК Украины) и умышленном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК).

Loading...

Спасатели отчитались, что предварительной причиной возгорания в здании психбольницы является занесение огня извне, говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области.

На момент пожара, по неподтвержденной информации, в здании 7-го отделения Одесского областного медицинского центра психического здоровья находился 51 человек, среди которых три сотрудника учреждения и пациенты. На месте погибли четыре человека — три пациента и дежурная медсестра. Еще двое умерли в больнице. Кроме того, шесть пострадавших пациентов больницы остаются в медучреждениях, один из них находится в критическом состоянии. Эвакуированных пациентов горевшего корпуса сейчас разместили в других отделениях медцентра.

Для расследования смертельного пожара создали усиленную следственно-оперативную группу. В больнице проходят обыски в кабинетах трех должностных лиц.

Напомним, пожар в одесской психбольнице вспыхнул вечером 10 июня. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству создать специальную комиссию для расследования трагедии.