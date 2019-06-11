Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Смертельну пожежу в психлікарні Одеси поліція розслідує як умисне вбивство. Фото: Цензор

Смертельну пожежу в психлікарні Одеси поліція розслідує як умисне вбивство

11 чер 2019, 11:17
999

Пожежу в психлікарні Одеси, яка стала причиною загибелі шести осіб, почала розслідувати поліція. Відкрито кримінальні провадження про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 КК України) та умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 КК).

Loading...

Рятувальники відзвітували, що попередньою причиною займання в будівлі психлікарні є занесення вогню ззовні, йдеться в повідомленні прес-служби поліції Одеської області.

На момент пожежі, за непідтвердженою інформацією, у будівлі 7-го відділення Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я перебувала 51 особа, серед яких троє співробітників установи та пацієнти. На місці загинули четверо осіб — троє пацієнтів і чергова медсестра. Ще двоє померли в лікарні. Крім того, шестеро постраждалих пацієнтів лікарні залишаються в медзакладах, один із них перебуває у критичному стані. Евакуйованих пацієнтів наразі розмістили в інших відділеннях медцентру.

Для розслідування смертельного пожежі створили посилену слідчо-оперативну групу. У лікарні тривають обшуки у кабінетах трьох посадових осіб.

Нагадаємо, пожежа в одеській психлікарні спалахнула увечері 10 червня. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду створити спеціальну комісію для розслідування трагедії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Чорне море стало зеленим внаслідок аномального явища: фахівці рекомендують утриматися від купання (ФОТО, ВІДЕО)

Фахівці не рекомендують купатися на узбережжі в Одесі та Одеській області через забруднення води. Внаслідок проливних дощів кількість поверхневих вод потрапила в акваторії пляжів

Новини України
14:00
Новини партнерів
Загрузка...