Смертельну пожежу в психлікарні Одеси поліція розслідує як умисне вбивство. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n123022-smertelnu-pojeju-u-psyhiatrychniy-likarni-odesy-policiya-rozsliduie-yak-umysne-vbyvstvo.html

Ракурс

Пожежу в психлікарні Одеси, яка стала причиною загибелі шести осіб, почала розслідувати поліція. Відкрито кримінальні провадження про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 КК України) та умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 КК).

Loading...

Рятувальники відзвітували, що попередньою причиною займання в будівлі психлікарні є занесення вогню ззовні, йдеться в повідомленні прес-служби поліції Одеської області.

На момент пожежі, за непідтвердженою інформацією, у будівлі 7-го відділення Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я перебувала 51 особа, серед яких троє співробітників установи та пацієнти. На місці загинули четверо осіб — троє пацієнтів і чергова медсестра. Ще двоє померли в лікарні. Крім того, шестеро постраждалих пацієнтів лікарні залишаються в медзакладах, один із них перебуває у критичному стані. Евакуйованих пацієнтів наразі розмістили в інших відділеннях медцентру.

Для розслідування смертельного пожежі створили посилену слідчо-оперативну групу. У лікарні тривають обшуки у кабінетах трьох посадових осіб.

Нагадаємо, пожежа в одеській психлікарні спалахнула увечері 10 червня. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду створити спеціальну комісію для розслідування трагедії.