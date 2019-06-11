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Пожар в психбольнице Одессы. Фото: Думская
Пожар в психбольнице Одессы: появились новые подробности ночной трагедии, Зеленский поручил создать госкомиссию (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n123013-pojar-v-psihbolnice-odessy-poyavilis-novye-podrobnosti-nochnoy-tragedii-zelenskiy-poruchil.htmlРакурс
Пожар в психбольнице Одессы унес жизни шести человек. Еще пять пострадавших госпитализировали.
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Подразделения ГСЧС спасли 15 человек, из них четыре человека умерли, не приходя в сознание. Кареты скорой помощи сразу после пожара госпитализировали шесть человек в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом. Впоследствии два пациента умерли.
К тушению пожара в одноэтажном корпусе коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной медицинский центр психического здоровья» Одесского облсовета привлекалось 57 спасателей и 12 единиц техники. В 23:19 пожар ликвидировали.
В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили, что на момент возгорания в отделении медицинского центра находился 51 человек, три из которых — медицинский персонал. На месте работали следователи и оперативники полиции. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Трагедию в Одессе уже прокомментировал президент Владимир Зеленский. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что все причины трагедии будут выяснены. Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать государственную комиссию по расследованию.
Напомним, в ночь на 11 июня в одесской психиатрической клинике произошел масштабный пожар. Трагический инцидент произошел в здании, что находится на улице Воробьева, 9. В результате пожара погибли люди.
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