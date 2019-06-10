В Одессе пожар в психбольнице, есть погибшие. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n123011-v-odesse-pojar-v-psihbolnice-est-pogibshie-foto.html

Ракурс

В одесской психиатрической клинике произошел масштабный пожар. По словам очевидцев, в результате пожара погибли по меньшей мере семь человек.

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Трагический инцидент произошел в здании, расположенном на улице Воробьева, 9. На месте работают патрульные, пожарные и кареты скорой помощи. Об этом сообщает «7 канал».

Из здания эвакуировали около 30 человек. Некоторые из них получили ожоги. По информации издания, среди эвакуированных могут быть пациенты клиники.

Как ранее сообщал «Ракурс», в одесской колонии во время бунта заключенных вспыхнул масштабный пожар.