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Ракурс
В Одессе пожар в психбольнице, есть погибшие. Фото: Цензор

В Одессе пожар в психбольнице, есть погибшие (ФОТО)

10 июн 2019, 23:11
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В одесской психиатрической клинике произошел масштабный пожар. По словам очевидцев, в результате пожара погибли по меньшей мере семь человек.

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Трагический инцидент произошел в здании, расположенном на улице Воробьева, 9. На месте работают патрульные, пожарные и кареты скорой помощи. Об этом сообщает «7 канал».

В Одессе пожар в психиатрической клинике. Фото: 7 канал

Из здания эвакуировали около 30 человек. Некоторые из них получили ожоги. По информации издания, среди эвакуированных могут быть пациенты клиники.

В Одессе горит психбольница

Как ранее сообщал «Ракурс», в одесской колонии во время бунта заключенных вспыхнул масштабный пожар.


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