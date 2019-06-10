Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Нью-Йорке вертолет упал на крышу 51-этажного дома. Фото: Fox news

В Нью-Йорке вертолет упал на крышу 51-этажного дома (ВИДЕО)

10 июн 2019, 22:49
999

В американском Нью-Йорке вертолет упал на крышу 51-этажного здания в центре района Манхэттен и загорелся. Пилот летающего средства погиб на месте.

Loading...

Трагический инцидент произошел в 13.43 по местному времени. Всех находившихся в небоскребе удалось эвакуировать. На место событий вызвали более сотни пожарных и спасателей. Об этом сообщает издание The New York Times.

По словам очевидцев, когда люди, находившиеся в здании, увидели сообщение о падении самолета, они быстро и организованно покинули небоскреб, так как после теракта 11 сентября американцы стали значительно лучше в вопросе безопасности.

Как ранее сообщал «Ракурс», в США истребитель врезался в здание.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Маркарова: Правительство разместит новые еврооблигации, идет поиск покупателей

Украинское правительство разместит новые еврооблигации со сроком оборота 7 лет. Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что уже начался поиск потенциальных покупателей среди инвесторов

Новости Украины
17:58   10 июн
Новости партнеров
Загрузка...