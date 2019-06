В американском Нью-Йорке вертолет упал на крышу 51-этажного здания в центре района Манхэттен и загорелся. Пилот летающего средства погиб на месте.

Трагический инцидент произошел в 13.43 по местному времени. Всех находившихся в небоскребе удалось эвакуировать. На место событий вызвали более сотни пожарных и спасателей. Об этом сообщает издание The New York Times.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH