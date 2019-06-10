В Нью-Йорке вертолет упал на крышу 51-этажного дома. Фото: Fox news

https://racurs.ua/n123010-v-nu-yorke-vertolet-upal-na-kryshu-51-etajnogo-doma-video.html

Ракурс

В американском Нью-Йорке вертолет упал на крышу 51-этажного здания в центре района Манхэттен и загорелся. Пилот летающего средства погиб на месте.

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Трагический инцидент произошел в 13.43 по местному времени. Всех находившихся в небоскребе удалось эвакуировать. На место событий вызвали более сотни пожарных и спасателей. Об этом сообщает издание The New York Times.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) 10 июня 2019 г.

По словам очевидцев, когда люди, находившиеся в здании, увидели сообщение о падении самолета, они быстро и организованно покинули небоскреб, так как после теракта 11 сентября американцы стали значительно лучше в вопросе безопасности.

Как ранее сообщал «Ракурс», в США истребитель врезался в здание.