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Ракурс
В США истребитель врезался в здание, есть пострадавший. Фото: MilitaryArms

В США истребитель врезался в здание, есть пострадавший (ФОТО)

17 мая 2019, 08:41
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В США произошла авиакатастрофа с истребителем. Реактивный самолет F-16 врезался в склад недалеко от резервной базы в штате Калифорния.

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Пилота F-16 доставили в больницу для обследования, но серьезных травм у него нет. У самолета произошел гидравлический отказ, что и привело к катастрофе. Об этом сообщает американское издание CNN.

Склад, в который врезался истребитель, в США. Фото: twitter/RESEARCH_RAW

Полиция Риверсайда расследовала, не получил ли травмы кто-либо на земле. Генеральный директор компании, которая расположена на складе, заявил, что все сотрудники в безопасности.

Склад принадлежит компании See Water Inc. Она занимается реализацией продуктов и решения для систем отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, а также сточных вод для коммунальных, коммерческих и жилых служб.

Истребитель врезался в здание: вид сверху

Как ранее сообщал «Ракурс», в Дубае разбился четырехместный самолет. Все, кто были на борту, погибли. Среди них оказались британцы и южноафриканец.


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