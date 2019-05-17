У США винищувач врізався в будівлю, є постраждалий. Фото: MilitaryArms

https://racurs.ua/ua/n122013-u-ssha-vynyschuvach-vrizavsya-v-budivlu-ie-postrajdalyy-foto.html

Ракурс

У США сталася авіакатастрофа з винищувачем. Реактивний літак F-16 врізався в склад недалеко від резервної бази в штаті Каліфорнія.

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Пілота F-16 доставили в лікарню для обстеження, але серйозних травм у нього немає. У літака сталася гідравлічна відмова, що і призвело до катастрофи. Про це повідомляє американське видання CNN.

Поліція Ріверсайда розслідувала, чи не отримав травми будь-хто на землі. Генеральний директор компанії, яка розташована на складі, заявив, що всі співробітники в порядку.

Склад належить компанії See Water Inc. Вона займається реалізацією продуктів і рішеннь для систем опалення, кондиціонування і вентиляції повітря, а також стічних вод для комунальних, комерційних і житлових служб.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Дубаї розбився чотиримісний літак. Всі, хто були на борту, загинули. Серед них виявилися британці та південноафриканець.