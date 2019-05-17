Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У США винищувач врізався в будівлю, є постраждалий. Фото: MilitaryArms

У США винищувач врізався в будівлю, є постраждалий (ФОТО)

17 тра 2019, 08:41
999

У США сталася авіакатастрофа з винищувачем. Реактивний літак F-16 врізався в склад недалеко від резервної бази в штаті Каліфорнія.

Loading...

Пілота F-16 доставили в лікарню для обстеження, але серйозних травм у нього немає. У літака сталася гідравлічна відмова, що і призвело до катастрофи. Про це повідомляє американське видання CNN.

Склад, у який врізався винищувач, у США. Фото: twitter/RESEARCH_RAW

Поліція Ріверсайда розслідувала, чи не отримав травми будь-хто на землі. Генеральний директор компанії, яка розташована на складі, заявив, що всі співробітники в порядку.

Склад належить компанії See Water Inc. Вона займається реалізацією продуктів і рішеннь для систем опалення, кондиціонування і вентиляції повітря, а також стічних вод для комунальних, комерційних і житлових служб.

Винищувач врізався у будівлю: вид зверху

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Дубаї розбився чотиримісний літак. Всі, хто були на борту, загинули. Серед них виявилися британці та південноафриканець.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

У США затвердили проект закону про виділення Україні 445,7 млн доларів

У США затвердили проект закону про фінансову допомогу Україні. Згідно з ним, Україна зможе отримати 445,7 млн дол. Проект закону забороняє фінансувати дії, що пов’язані із визнанням суверенітету Росії

Новини України
10:12
Новини партнерів
Загрузка...