В американському Нью-Йорку вертоліт впав на дах 51-поверхової будівлі у центрі району Манхеттен і загорівся. Пілот літаючого засобу загинув на місці.

Трагічний інцидент стався о 13.43 за місцевим часом. Усіх осіб, що перебували у хмарочосі вдалося евакуювати. На місце подій викликали понад сотню пожежних та рятувальників. Про це повідомляє видання The New York Times.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH