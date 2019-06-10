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Ракурс
У Нью-Йорку вертоліт впав на дах 51-поверхового будинку. Фото: Fox news

У Нью-Йорку вертоліт впав на дах 51-поверхового будинку (ВІДЕО)

10 чер 2019, 22:49
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В американському Нью-Йорку вертоліт впав на дах 51-поверхової будівлі у центрі району Манхеттен і загорівся. Пілот літаючого засобу загинув на місці.

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Трагічний інцидент стався о 13.43 за місцевим часом. Усіх осіб, що перебували у хмарочосі вдалося евакуювати. На місце подій викликали понад сотню пожежних та рятувальників. Про це повідомляє видання The New York Times.

За словами очевидців, коли люди, що перебували у будівлі, побачили повідомлення про падіння літака, вони швидко і організовано покинули хмарочос, так як після теракту 11 вересня американці стали значно кращими у питанні безпеки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в США винищувач врізався в будівлю.

Джерело: Ракурс


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