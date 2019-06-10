Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Одесі пожежа у психлікарні, є загиблі. Фото: Цензор

В Одесі пожежа у психлікарні, є загиблі (ФОТО)

10 чер 2019, 23:11
999

В одеській психіатричній клініці сталася масштабна пожежа. За словами очевидців, внаслідок пожежі загинули щонайменше семеро осіб.

Loading...

Трагічний інцидент стався у будівлі, що розташована на вулиці Воробйова, 9. На місці працюють патрульні, пожежники та карети швидкої допомоги. Про це повідомляє «7 канал».

Пожежа в одеській психіатричній клініці. Фото: 7 канал

Із будівлі евакуювали близько 30 осіб. Деякі з них отримали опіки. За інформацією видання, серед евакуйованих можуть бути пацієнти клініки.

В Одесі горить психлікарня

Як раніше повідомляв «Ракурс», в одеській колонії під час бунту ув’язнених спалахнула масштабна пожежа.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
Новини партнерів
Загрузка...