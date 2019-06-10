В Одесі пожежа у психлікарні, є загиблі. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n123011-v-odesi-pojeja-u-psyhlikarni-ie-zagybli-foto.html

Ракурс

В одеській психіатричній клініці сталася масштабна пожежа. За словами очевидців, внаслідок пожежі загинули щонайменше семеро осіб.

Loading...

Трагічний інцидент стався у будівлі, що розташована на вулиці Воробйова, 9. На місці працюють патрульні, пожежники та карети швидкої допомоги. Про це повідомляє «7 канал».

Із будівлі евакуювали близько 30 осіб. Деякі з них отримали опіки. За інформацією видання, серед евакуйованих можуть бути пацієнти клініки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в одеській колонії під час бунту ув’язнених спалахнула масштабна пожежа.