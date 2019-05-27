Бунт в колонії: ДБР розслідує службову недбалість. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n122437-bunt-v-koloniyi-dbr-rozsliduie-slujbovu-nedbalist-foto.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження через бунт в одеській колонії № 51. Слідчі розглядають факт службової недбалості.

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За попередньою інформацією, засуджені пішли на бунт через неналежні умови та жахливу якість продуктів харчування. Засуджені неодноразово скаржились на погані умови утримування, однак адміністрація колонії не реагувала, а покращення також не відбувалось.

Таке недбале ставлення призвело до бунту, внаслідок якого сталася пожежа. Вогонь пошкодив будівлю установи, пожежну техніку та майно.

За фактом службової недбалості працівників колонії та правоохоронців відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Як відомо під час сьогоднішніх заворушень у колонії постраждали четверо працівників пенітенціарної установи. Засуджені взяли шістьох осіб у заручники. Після проведення переговорів, їх відпустили.

Як раніше повідомляв «Ракурс», перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін заявив, що бунт стався за наказом «злодіїв у законі».