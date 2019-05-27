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Бунт в колонии: ГБР расследует служебную халатность. Фото: ГБР

Бунт в колонии: ГБР расследует служебную халатность (ФОТО)

27 мая 2019, 21:42
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Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство из-за бунта в одесской колонии № 51. Следователи рассматривают факт служебной халатности.

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По предварительной информации, осужденные пошли на бунт из-за ненадлежащих условий и ужасного качества продуктов питания. Осужденные неоднократно жаловались на плохие условия содержания, однако администрация колонии не реагировала, а улучшения также не происходили.

Такое небрежное отношение привело к бунту, в результате которого произошел пожар. Огонь повредил здание учреждения, пожарную технику и имущество.

Колония после пожара. Фото: ГБР

По факту служебной халатности работников колонии и правоохранительных органов открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Как известно во время сегодняшних беспорядков в колонии пострадали четверо работников пенитенциарного учреждения. Осужденные взяли шесть человек в заложники. После проведения переговоров, их отпустили.

Как ранее сообщал «Ракурс», первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что бунт произошел по приказу «воров в законе».

Источник: Ракурс


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