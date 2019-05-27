В Зимбабве обрушилась шахта, есть погибшие. Фото: rossaprimavera

https://racurs.ua/n122436-v-zimbabve-obrushilas-shahta-est-pogibshie.html

Ракурс

Жертвами обрушения шахты в Зимбабве стали по меньшей мере девять человек. Нелегальные золотодобытчики активировали взрывчатку под землей и оказались в ловушке.

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Трагический инцидент произошел к северу от столицы Хараре в шахте лондонской корпорации Metallon Corporation. Об этом сообщает издание Reuters.

Компания поставила свою шахту на ремонт в сентябре прошлого года, ссылаясь на проблемы с жизнеспособностью. Корпорация является одним из крупнейших добытчиков золота в Зимбабве и сейчас использует три других рудника.

Обрушение произошло в воскресенье, когда шахтеры спустились в шахту и получили доступ к взрывным устройствам. Среди них не было ни одного сотрудника компании, так что необходимые меры в шахте не были приняты.

В феврале этого года на западе от столицы Зимбабве уже погибли 24 шахтера. Тогда причиной стало затопление двух заброшенных шахт.

По информации издания, из-за безработицы 80% молодые люди ежедневно рискуют своей жизнью в подземных туннелях, где пытаются найти золото.

В основном они работают ночью на заброшенных рудниках. Официальные власти пытаются как-то повлиять на эту ситуацию, но пока безуспешно.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце апреля под Луганском взорвалась шахта. В результате погибли 17 человек.