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В Зимбабве обрушилась шахта, есть погибшие. Фото: rossaprimavera
В Зимбабве обрушилась шахта, есть погибшиеhttps://racurs.ua/n122436-v-zimbabve-obrushilas-shahta-est-pogibshie.htmlРакурс
Жертвами обрушения шахты в Зимбабве стали по меньшей мере девять человек. Нелегальные золотодобытчики активировали взрывчатку под землей и оказались в ловушке.
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Трагический инцидент произошел к северу от столицы Хараре в шахте лондонской корпорации Metallon Corporation. Об этом сообщает издание Reuters.
Компания поставила свою шахту на ремонт в сентябре прошлого года, ссылаясь на проблемы с жизнеспособностью. Корпорация является одним из крупнейших добытчиков золота в Зимбабве и сейчас использует три других рудника.
Обрушение произошло в воскресенье, когда шахтеры спустились в шахту и получили доступ к взрывным устройствам. Среди них не было ни одного сотрудника компании, так что необходимые меры в шахте не были приняты.
В феврале этого года на западе от столицы Зимбабве уже погибли 24 шахтера. Тогда причиной стало затопление двух заброшенных шахт.
По информации издания, из-за безработицы 80% молодые люди ежедневно рискуют своей жизнью в подземных туннелях, где пытаются найти золото.
В основном они работают ночью на заброшенных рудниках. Официальные власти пытаются как-то повлиять на эту ситуацию, но пока безуспешно.
Как ранее сообщал «Ракурс», в конце апреля под Луганском взорвалась шахта. В результате погибли 17 человек.
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