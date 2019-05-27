У Зімбабве обвалилася шахта, є загиблі. Фото: rossaprimavera

https://racurs.ua/ua/n122436-u-zimbabve-obvalylasya-shahta-ie-zagybli.html

Ракурс

Жертвами обвалення шахти в Зімбабве стали щонайменше дев’ятеро осіб. Нелегальні золотошукачі активували вибухівку під землею і опинилися в пастці.

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Трагічний інцидент стався на північ від столиці Хараре в шахті лондонській корпорації Metallon Corporation. Про це повідомляє видання Reuters.

Компанія поставила свою шахту на ремонт у вересні минулого року, посилаючись на проблеми з життєздатністю. Корпорація є одним з найбільших видобувачів золота в Зімбабве і зараз використовує три інших рудника.

Обвалення сталося в неділю, коли шахтарі спустилися в шахту і отримали доступ до вибухових пристроїв. Серед них не було жодного співробітника компанії, так що необхідні заходи в шахті не було вжито.

У лютому цього року на заході від столиці Зімбабве вже загинули 24 шахтарі. Тоді причиною стало затоплення двох покинутих шахт.

За інформацією видання, через безробіття 80% молоді люди щодня ризикують своїм життям в підземних тунелях, де намагаються знайти золото.

В основному вони працюють вночі на занедбаних копальнях. Офіційна влада намагається якось вплинути на цю ситуацію, але поки безуспішно.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці квітня під Луганськом вибухнула шахта. В результаті загинули 17 осіб.