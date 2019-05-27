Зеленский посетил передовые позиции фронта на Луганщине. Фото: АП

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Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский поехал в Луганскую область, где посетил передовые позиции фронта и пообщался с украинскими военными.

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Зеленский посетил позиции в Счастье на Станицы. Там президент зашел в пост наблюдения и блиндажи. Об этом сообщается в пресс-службе Администрации президента.

Зеленский расспросил военных о качестве питания, социальном пакете, обеспечении техникой, укомплектованности подразделений и бытовых условиях. Это первая рабочая поездка президента Зеленского в Луганскую область.

Зеленский был за 400 м до ближайших позиций противника. Президент осмотрел условия, в которых живут бойцы на фронте и заявил, что они нуждаются в улучшении.

Также во время встречи Зеленский провел совещание с командующим операции Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским. Военнослужащий рассказал президенту о ситуации на фронте.

На совещании также присутствовал начальник Генерального штаба и главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Как ранее сообщал «Ракурс», Хомчак рассказал, когда познакомился с президентом Зеленским и бизнесменом Игорем Коломойским. В своем интервью Хомчак заявил, что думает о переговорах с так называемыми «ЛНР» и «ДНР».