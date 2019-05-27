Центризбирком не успевает напечатать бюллетени для парламентских выборов. Фото: World News

https://racurs.ua/n122434-centrizbirkom-ne-uspevaet-napechatat-bulleteni-dlya-parlamentskih-vyborov.html

Ракурс

В Центральной избирательной комиссии заявили, что могут не успеть напечатать бюллетени для проведения парламентских выборов. До дня голосования осталось только 55 дней, а для проведения закупки и изготовления бюллетеней нужно 70 дней.

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На изготовление бюллетеней, согласно графику, у Центризбиркома есть 17 дней, однако время проведения необходимых процедур превышает указанное в несколько раз. Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает «РБК-Украина».

По словам Бернацкой, для бюллетеней необходимо около 600 т бумаги, которые надо заранее изготовить.

Заместитель главы Центризбиркома Евгений Радченко рассказал, что если на выборы пойдут 20 партий, то размер бюллетеня для них составит 20 см на 30 см. Однако, если в парламент подадутся 50 партий, то размер документа составит более 80 см.

От размера бюллетеня также зависит, какие станки смогут технически обеспечить реализацию этих документов. Чем большим будет размер бюллетеня, тем короче станет перечень станков.

Как известно, досрочные парламентские выборы в Украине запланированы на 21 июля.

Как ранее сообщал «Ракурс», действующий президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой начать голосовать за реформаторские законы, которые ждут украинцы.