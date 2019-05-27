Последствия употребления марихуаны подростками изучили ученые. Фото: Marker

https://racurs.ua/n122433-posledstviya-upotrebleniya-marihuany-podrostkami-izuchili-uchenye.html

Ракурс

Влияние употребления марихуаны изучили канадские ученые. Оказалось, что курение каннабиса снижает когнитивные функции и ухудшает память подростков.

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Ученые из университета Монреаля провели масштабное исследование, во время которого изучили влияние марихуаны. Согласно статистическим данным, среди канадцев в возрасте 15−19 лет каждый пятый употребляет каннабис. Об этом сообщает Naked science.

В Канаде все психоактивные вещества, добытые из конопли, являются легальными, что ощутимо повлияло на количество тех, кто ее употребляет. Этот факт побудил ученых изучить влияние марихуаны на мозговую деятельность подростков.

Во время подросткового возраста мозг находится в очень уязвимом состоянии, ведь в это время происходит установление регуляторной связи между областями коры головного мозга высокого порядка с областями, которые отвечают за обработку эмоций. Употребление наркотиков в этот период может привести к нарушениям в развитии.

Ученые отобрали 5% учащихся, которые поступили в среднюю школу в 2012—2013 годах. Таких оказалось 3 тыс. 826 человек. Все подопытные сдавали компьютерные тесты для проверки их когнитивных функций.

В результате удалось установить, что марихуана ухудшает память, приводит к низкому самоконтролю, дефициту памяти и восприятия. Алкоголь на когнитивные функции подростков не повлиял.

Также было установлено, что на подростков мужского пола каннабис влияет гораздо сильнее, чем на девушек.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Украине могут легализовать каннабис для использования в медицинских нуждах.