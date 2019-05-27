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Главные новости 27 мая: партия Зеленского идет на выборы, бунт в колонии Одессы и иски к президенту, фото — "РБК Украина"

Главные новости 27 мая: «Слуга народа» идет на выборы, бунт в колонии Одессы и иски к президенту

27 мая 2019, 18:11
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Главными новостями 27 мая стали бунт в колонии Одессы, пресс-конференция новых лидеров партии «Слуга народа» и иски к президенту Владимиру Зеленскому, в которых обжалуются его первые указы.

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Сегодня в Киеве состоялась пресс-конференция новых лидеров партии «Слуга народа». Пропрезидентскую политическую силу возглавил политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков. Партийцы рассказали об особенностях своей избирательной кампании и заявили, что хотят сформировать коалицию в Верховной Раде из одной политсилы, то есть победить на выборах с большим отрывом.

В исправительной колонии в Одессе произошел бунт. Осужденные захватили шестерых заложников — трех медработников и трех охранников колонии. Полиция считает, что бунт в Южной исправительной колонии № 51 в Одессе возник по приказу «воров в законе».

Владимир Горковенко, уволенный недавним указом нового президента Украины Владимира Зеленского с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, подал в суд на главу государства. Горковенко требует признать действия Зеленского противоправными.

Кроме того, в Верховном суде обжаловано назначение главы Администрации президента Украины Андрея Богдана.

Источник: Ракурс


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