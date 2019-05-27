Владимир Зеленский, фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n122415-na-zelenskogo-podali-v-sud-iz-za-otmenennogo-ukaza-poroshenko-dokument.html

Ракурс

Владимир Горковенко, уволенный недавним указом нового президента Украины Владимира Зеленского с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, подал в суд на главу государства.

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В своем иске Горковенко требует признать действия Зеленского противоправными. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его словам, исковое заявление занимает девять страниц.

Горковенко, до этого пять лет работавшего в администрации президента, Петр Порошенко назначил на должность главы Нацсовета своим указом 4 мая. 24 мая Зеленский отменил соответствующий указ Порошенко.

Указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется, — отмечает Горковенко. — Сегодня господин Президент издал «Указ об отмене Указа», а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайТЕ!

Также Горковенко поблагодарил всех юристов, которые помогли ему подготовить соответствующее обращение.

Напомним, Зеленский недавно заявил, что считает одной из приоритетных задач развитие украинского кинематографа.