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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Администрация президента

Зеленский назвал одну из приоритетных задач

26 мая 2019, 22:09
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Одной из приоритетных задач новый президент Украины Владимир Зеленский считает поддержку украинского кинопроизводства.

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Об этом президент заявил в приветствии к кинематографистам и кинолюбителям, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук по случаю важных событий сферы искусств этой недели — столетия Одесской киностудии и открытия 48-го Международного кинофестиваля «Молодость».

Поддержка украинского кинопроизводства — одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное — зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине, — отметил Зеленский.

Международный кинофестиваль «Молодость» считается одним из крупнейших специализированных кинособытий Украины и Восточной Европы. Нынешнее открытие состоялось 25 мая в столичном кинотеатре «Киев». Звездным гостем 48-й «Молодости» стал известный британский режиссер Питер Ґринвей.

Напомним, нынешнюю «Юморину» в Одессе 1 апреля начал парад, посвященный столетию Одесской киностудии. Парад открывали дети в костюмах Чарли Чаплина.

Источник: Ракурс


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